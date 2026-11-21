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सोलन। खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन के बाद भी खाद्य कारोबारियों पर नजर बनाए रखी है। विभाग की टीम ने कुमारहट्टी में दुकानों का निरीक्षण किया। गाय के घी, बेसन, नारियल तेल और वनस्पति घी के सैंपल भरे गए। सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सैंपलों में खराबी पाए जाने पर विभाग की ओर से संबंधित कारोबारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन की सहायक आयुक्त वरिंद्रा चौहान ने बताया कि कुमारहट्टी में चार खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे गए हैं।