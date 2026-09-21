{"_id":"6ab11794ecb1c489eb07356d","slug":"video-video-arun-chauhan-says-the-government-is-treating-the-nahan-bus-depot-unfairly-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: अरूण चौहान बोले- नाहन बस डिपो के साथ सौतला व्यवहार कर रही सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन। प्रदेश सरकार नाहन बस डिपो के साथ सौतला व्यवहार कर रही है। नाहन में प्रेसवार्ता के दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष अरूण चौहान ने कहा कि इस समय नाहन में 60 ड्राइवर और कंडक्टरों की कमी चल रही है। जो बसें हैं वो भी यहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊना जैसे छोटे से जिला में हर 9 किलोमीटर पर दो-दो बस डिपो संचालित किये जा रहे हैं। जबकि जिला सिरमौर में 90 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में यहां डीजल बसों को शिफ्ट करके इलेक्ट्रानिक बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सात से आठ रूट ऐसे में जहां ये बसें पूरे रूट पर जा ही नहीं सकती हैं। उन्होंने कहा कि नाहन बस डिपो में कम से कम पांच 37 सीटर और इतनी ही 47 सीट बसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार एचआरटीसी के प्रति निष्क्रय बनी हुई है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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