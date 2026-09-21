Sirmour News: राष्ट्रीय क्रिटिकल थिंकिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची सिया
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:00 AM IST
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-10 लाख प्रतिभागियों में 131 राष्ट्रीय फाइनलिस्ट में बनाई जगह, स्कूल पहुंचने पर भव्य स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब/धौलाकुआं (सिरमौर)। हिल व्यू पब्लिक स्कूल माजरा की कक्षा सातवीं की प्रतिभाशाली छात्रा सिया का विद्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टाइम क्रिटिकल थिंकिंग चैंपियनशिप-2026 में सिया ने सेमीफाइनल राउंड में जगह बनाते हुए 10 लाख प्रतिभागियों में 131 राष्ट्रीय फाइनलिस्ट में स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर उसे प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और स्मार्ट वॉच देकर सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक पहुंचकर सिया ने विद्यालय, क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसकी उपलब्धि पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल रहा।
इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका पूनम गोयल, सोम चमन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद गोयल, निदेशक अंशुल गोयल, शैक्षणिक निदेशक अजय शर्मा, प्रधानाचार्या आशु शर्मा, कोऑर्डिनेटर नीतू सिंह सहित समस्त शिक्षकगण ने सिया को बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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सिया की सफलता में उसकी माता पुष्पा खंडूजा के निरंतर सहयोग तथा विद्यालय के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्यालय प्रबंधन ने सिया की माता को भी इस उपलब्धि पर बधाई दी।
शैक्षणिक निदेशक अजय शर्मा ने कहा कि सिया की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। इससे विद्यार्थियों में तार्किक सोच, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने के विद्यालय के प्रयास भी प्रदर्शित होते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब/धौलाकुआं (सिरमौर)। हिल व्यू पब्लिक स्कूल माजरा की कक्षा सातवीं की प्रतिभाशाली छात्रा सिया का विद्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टाइम क्रिटिकल थिंकिंग चैंपियनशिप-2026 में सिया ने सेमीफाइनल राउंड में जगह बनाते हुए 10 लाख प्रतिभागियों में 131 राष्ट्रीय फाइनलिस्ट में स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर उसे प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और स्मार्ट वॉच देकर सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक पहुंचकर सिया ने विद्यालय, क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसकी उपलब्धि पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल रहा।
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इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका पूनम गोयल, सोम चमन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद गोयल, निदेशक अंशुल गोयल, शैक्षणिक निदेशक अजय शर्मा, प्रधानाचार्या आशु शर्मा, कोऑर्डिनेटर नीतू सिंह सहित समस्त शिक्षकगण ने सिया को बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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सिया की सफलता में उसकी माता पुष्पा खंडूजा के निरंतर सहयोग तथा विद्यालय के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्यालय प्रबंधन ने सिया की माता को भी इस उपलब्धि पर बधाई दी।
शैक्षणिक निदेशक अजय शर्मा ने कहा कि सिया की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। इससे विद्यार्थियों में तार्किक सोच, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने के विद्यालय के प्रयास भी प्रदर्शित होते हैं।