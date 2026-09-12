फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Sirmaur: Shamsher Thakur says arrears for pensioners over 70 released; payments for the rest should also be made soon.

सिरमौर: शमशेर ठाकुर बोले- 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों का एरियर जारी, बाकी का भी जल्द हो भुगतान

Sat, 12 Sep 2026 04:07 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Sat, 12 Sep 2026 04:07 PM IST
Sirmaur: Shamsher Thakur says arrears for pensioners over 70 released; payments for the rest should also be made soon.
एचपीएसईबी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन नाहन यूनिट की मासिक बैठक शुक्रवार को पक्का टैंक स्थित न्यू शाही मिष्ठान भंडार में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशेर सिंह ठाकुर ने की। इसमें पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और लंबित देय राशि के जल्द भुगतान की मांग उठाई गई। महासचिव ने बैठक में बताया कि 31 दिसंबर 2015 तक 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को उनका बकाया एरियर जारी कर दिया गया है। इसके लिए विद्युत बोर्ड प्रबंधन का आभार जताया गया। साथ ही 59 से 69 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान भी शीघ्र करने का आग्रह किया गया। बैठक में एचपीएसईबी बोर्ड प्रबंधन से मांग की गई कि पेंशनरों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने के बजाय सभी के एरियर का भुगतान एक ही किस्त में किया जाए, ताकि सभी पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा पेंशनरों और कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान भी बिना देरी किए जारी करने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर एससी गौतम, केसी सहगल, विनोद सिंघल, दियाकर सिंह, शशि कुमार वर्मा, राज कुमार, बाबू राम, पूर्ण चंद, मोती लाल, बुध राम, हराम सिंह, अब्दुल खालिक, अश्वनी गौतम, ओम प्रकाश तोमर, विजय सहगल, अशोक गिल, सुख चैन, मोहन लाल, मोहम्मद अली, किशन सिंह, राम गोपाल, माई दास, इंद्र सिंह, परविंदर सिंह और प्रेम सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: शुक्लागंज में एयरफोर्स कर्मी अमरदीप वर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई

Kanpur Air Force personnel Amardeep Verma bid a final farewell in Shuklaganj
Kanpur
12 Sep 2026

VIDEO: मृतक मजदूर का शव लेकर कॉलेज पहुंचे परिजन, मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

Family members arrived at the college with the body of the deceased worker and staged a protest demanding compensation.
Mathura
12 Sep 2026

वीडियो: सोलन के रबौण में पलटी पिकअप, दो घायल

Video: Pickup truck overturns in Raboun, Solan; two injured.
Himachal Pradesh
12 Sep 2026

अमर उजाला शिक्षक सम्मान: 95 हजार छात्रों की पसंद बने 210 शिक्षक, एमिटी विश्वविद्यालय में आयोजन

Amar Ujala Teacher Award, 210 teachers became the choice of 95,000 students
Noida
12 Sep 2026

फतेहाबाद में बर्खास्त और निलंबित कर्मचारियों की बहाली तक काम पर नहीं लौटेंगे सफाईकर्मी

Sanitation workers in Fatehabad will not return to work until dismissed and suspended employees are reinstated
Fatehabad
12 Sep 2026
विज्ञापन

Video: टावर की 150 फीट की ऊंचाई पर बैठे युवक को आने लगी थी झपकी, देर रात फायर ब्रिगेड की मदद से परिजनों ने उतारा

A young man perched 150 feet up a tower began dozing off; late at night, his family brought him down with the help of the fire brigade.
Agra
12 Sep 2026

Video: पिट रही महिला को बचाने आए पति पर कुल्हाड़ी से हमला, पुलिस ने कराया मेडीकल।

Husband attacked with an axe while trying to save his wife who was being beaten; police arranged for a medical examination.
Agra
12 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: रोडवेज बस से उतरते ही यात्रियों में चले लात-घूंसे

Kicks and punches were exchanged among passengers as soon as they got off the roadways bus.
Etah
12 Sep 2026

कानपुर: शुक्लागंज में गंगा का विकराल रूप, 26 इलाकों में घुसा पानी, चार संपर्क मार्ग डूबे

Kanpur Ganga surges menacingly in Shuklaganj water enters 26 areas four connecting roads submerged
Kanpur
12 Sep 2026

कानपुर: शुक्लागंज में झमाझम बारिश से सुहावना हुआ मौसम

Kanpur Weather turns pleasant in Shuklaganj following heavy rainfall
Kanpur
12 Sep 2026

जीरा बार एसोसिएशन के प्रधान बने वकील निर्मल सिंह

Lawyer Nirmal Singh becomes President of the Zira Bar Association.
Chandigarh-Punjab
12 Sep 2026

कानपुर: ईशन नदी में डूबे मदरसा छात्र का तीसरे दिन मिला शव

Kanpur Body of madrasa student who drowned in Ishan River found on the third day
Kanpur
12 Sep 2026

लुधियाना में श्री हरि कथा में विश्व विख्यात कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय का प्रवचन

Sermon by world-renowned narrator Indresh Upadhyay at the Shri Hari Katha in Ludhiana.
Ludhiana
12 Sep 2026

कानपुर: प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देख बेटे ने किया विरोध, मां और प्रेमी ने मिलकर मार डाला

Kanpur Son killed by mother and her lover after catching them in a compromising position
Kanpur
12 Sep 2026

कानपुर: 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति वाला हाईवे, अवारा मवेशी बन रहे हादसों की वजह

Kanpur Highway speed limit raised to 80 km/h stray cattle causing accidents
Kanpur
12 Sep 2026

कपूरथला में सड़क हादसे में दो लोगों की माैत  

Two people died in a road accident in Kapurthala.
Chandigarh-Punjab
12 Sep 2026

पठानकोट में अकाली दल 'वारिस-पंजाब दे' के कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री लाल चंद के घर का घेराव

Akali Dal and 'Waris Punjab De' activists gheraoed Minister Lal Chand's house in Pathankot.
Chandigarh-Punjab
12 Sep 2026

फिरोजपुर छावनी सब्जी मंडी में छाया अंधेरा, सुखराज सिंह गोरा ने अधिकारियों से बात कर चालू करवाई बिजली

Ferozepur Cantonment vegetable market plunged into darkness; Sukhraj Singh Gora spoke to officials and got the electricity restored.
Chandigarh-Punjab
12 Sep 2026

उज्जैन: भस्म आरती में त्रिपुंड-त्रिनेत्र से सजे बाबा महाकाल, रुद्राक्ष और फूलों की माला से हुआ दिव्य शृंगार

Ujjain: Baba Mahakal Adorned with Tripund-Trinetra in Bhasma Aarti, Decked in Rudraksha and Flowers
Madhya Pradesh
12 Sep 2026

मेरठ: दोस्त प्रिंस की लड़ाई में मारा गया नितिन, जांघ में लगीं दो गोलियां

Meerut: Nitin killed in friend Prince's fight; hit by two bullets in the thigh.
Meerut
12 Sep 2026

संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल, VIDEO

Double-engine' government completely fails on issues of the Constitution and social justice
Ghazipur
11 Sep 2026

21 किलो खोवा का केक काटकर मनाया गया कीनाराम का जन्मोत्सव, VIDEO

Kinaram's birth anniversary celebrated by cutting a 21 kg khoya cake
Ghazipur
11 Sep 2026

पैदल मार्च निकालकर यूजीसी को बताया काला कानून, VIDEO

UGC informed about 'black law' via a protest march
Ghazipur
11 Sep 2026

बीएचएमएस इंटर्न व छात्रों ने मानदेय में वृद्धि को लेकर सौंपा ज्ञापन, VIDEO

BHMS interns and students submit memorandum seeking hike in honorarium
Ghazipur
11 Sep 2026

हड़ताल पर रहे बैंककर्मी 300 करोड़ का लेनदेन प्रभावित; VIDEO

Bank employees on strike; transactions worth ₹300 crore affected
Ghazipur
11 Sep 2026

सरस्वती नगर मार्ग पर लगा पानी व कीचड़ बनी समस्या, प्रदर्शन की चेतावनी; VIDEO

Waterlogging and mud on Saraswati Nagar Road become a problem; protest threatened
Ghazipur
11 Sep 2026

एसपी ने किया परेड व पुलिस लाइन का निरीक्षण, आरती वर्मा सम्मानित; VIDEO

SP inspects parade and Police Lines; Aarti Verma felicitated
Sonebhadra
11 Sep 2026

करनाल में मतगणना के दौरान विवाद, वोटें सील; चौधर का फैसला अब चंडीगढ़ से

Dispute during vote counting in Karnal, votes sealed; decision on the outcome now rests with Chandigarh.
Karnal
11 Sep 2026

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, केशव मौर्य बोले- तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, केशव मौर्य बोले- तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई
Lucknow
11 Sep 2026

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- चुनाव को लेकर मंथन हुआ

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- चुनाव को लेकर मंथन हुआ
Lucknow
11 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed