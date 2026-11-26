{"_id":"6b07ffd12af880b8af02ee4e","slug":"video-sanwala-school-traditional-handicraft-training-sirmaur-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: सैनवाला स्कूल में हुनर की पाठशाला, विद्यार्थी सीख रहे मिनिएचर पेंटिंग से लेकर पाइन नीडल क्राफ्ट तक के गुर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अब स्कूली विद्यार्थी किताबों और कक्षाओं के साथ पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प की बारीकियां भी सीख रहे हैं। सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैनवाला में तीन दिवसीय शिल्प प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को मिनिएचर पेंटिंग से लेकर पाइन नीडल क्राफ्ट तक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल से विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा निखारने के साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिल रहा है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अंतर्गत हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एचएससी), कुल्लू के सौजन्य से आयोजित यह कार्यक्रम 26 से 28 नवंबर तक चलेगा। इसमें चार मास्टर शिल्पकार विद्यार्थियों को अलग-अलग पारंपरिक हस्तशिल्प विधाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यक्रम के तहत मास्टर शिल्पकार संयोगिता ठाकुर विद्यार्थियों को मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला की तकनीकें सिखा रही हैं। वहीं, सुमन हैंड निटिंग, पुनीत क्ले आर्ट और अंजना पाइन नीडल क्राफ्ट का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रही हैं। चारों शिल्पकार अपने अनुभव और विशेषज्ञता के माध्यम से विद्यार्थियों को इन कलाओं की बारीकियों से परिचित करवा रहे हैं। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थी पारंपरिक लघु चित्रकला की तकनीकों को समझने के साथ हाथों से बुनाई करना भी सीख रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी से आकर्षक और सजावटी वस्तुएं तैयार करने तथा चीड़ की पत्तियों से उपयोगी एवं सुंदर हस्तशिल्प उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक कलाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें खुद अपने हाथों से अलग-अलग शिल्प तैयार करने का अवसर देना भी है। इससे बच्चों में रचनात्मक सोच, पारंपरिक कौशल और नई चीजें सीखने की रुचि विकसित करने में मदद मिल रही है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के प्रधानाचार्य अयूब खान और समस्त विद्यालय स्टाफ का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। वहीं, हस्तशिल्प सेवा केंद्र कुल्लू की ओर से कार्यक्रम के समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लोअर डिवीजन क्लर्क पंकज सहित अन्य कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। यह तीन दिवसीय पहल विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही, इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि और प्रतिभा पहचानने तथा भविष्य में इन पारंपरिक कलाओं को कौशल और रोजगार के अवसरों के रूप में अपनाने की प्रेरणा भी मिल सकती है।

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