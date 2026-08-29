{"_id":"6a92ba0fc91642100605c628","slug":"video-panchayat-parishad-formed-in-dadahu-narayan-singh-becomes-president-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: ददाहू में पंचायत परिषद का गठन, नारायण सिंह बने अध्यक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विकास खंड ददाहू की पहली पंचायत परिषद का गठन कर लिया गया है। शनिवार को ददाहू में निर्वाचित पंचायत प्रधानों की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इसमें जरग पंचायत के प्रधान नारायण सिंह ठाकुर को सर्वसम्मति से पंचायत परिषद का अध्यक्ष चुना गया। श्यामा ठाकुर और लच्छी राम को उपाध्यक्ष, अनिल राणा और अशोक ठाकुर को महासचिव, राम गोपाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं प्रेम सिंह ठाकुर, पंकज गर्ग, हरीश ठाकुर और नीलम ठाकुर को मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। विकास खंड की सभी 26 पंचायतों के प्रधान कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। नवनियुक्त अध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर ने कहा कि पंचायत परिषद विकास खंड ददाहू की पंचायतों और प्रधानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर ददाहू विकास खंड को विकास की दृष्टि से अग्रणी बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा।

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