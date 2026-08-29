{"_id":"6a92d1bd2302279242015723","slug":"video-dadahu-14-cases-settled-on-the-spot-at-the-revenue-lok-adalat-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"ददाहू: राजस्व लोक अदालत में 14 मामलों का मौके पर निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्व लोक अदालत के तहत शनिवार को ददाहू तहसील में पहले दिन 14 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इनमें 11 इंतकाल और तीन अन्य राजस्व संबंधी मामले शामिल रहे। लोक अदालत में मामलों के निपटारे को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह रहा। लोग सुबह नौ बजे से ही तहसील कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए थे। तहसीलदार ददाहू जयसिंह ठाकुर ने बारी-बारी से सभी मामलों की सुनवाई की और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवाकर मौके पर ही उनका निपटारा किया। तहसीलदार ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में पटवार सर्कल स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के भूमि संबंधी इंतकाल और अन्य राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। उन्होंने बताया कि शनिवार को भरोग बनेड़ी और कांडों फागड़ पटवार वृत से संबंधित भू-मालिकों के 14 मामलों का निपटारा किया गया। अन्य पटवार वृतों से संबंधित मामलों की सुनवाई सोमवार को भी की जाएगी। इस अवसर पर कार्यालय कानूनगो अनुज भारद्वाज और संबंधित हल्का पटवारी मौजूद रहे।

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