सिरमौर: नीम करोली बाबा के दर्शन कर पंजाब लौट रहा था परिवार, मारकंडा नदी में गिरी कार; सभी सुरक्षित

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सिरमौर के कालाअंब-सकेती सड़क पर शुक्रवार सुबह नीम करोली बाबा के दर्शन कर पंजाब लौट रहे श्रद्धालुओं की कार करीब 150 फीट नीचे मारकंडा नदी में जा गिरी। सकेती में अचार उद्योग के पास तीखे मोड़ पर कार अनियंत्रित हुई। नदी में गिरने के बाद कार कुछ दूरी तक बही और आगे जाकर फंस गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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