Sirmour News: सिटी में आज

विज्ञापन





शिविर : रोटरी सिरमौर हिल्स की ओर से सुबह 10:00 बजे कालाअंब में रक्तदान शिविर।



समापन : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दोपहर बाद 1:30 बजे सराहां में राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का समापन करेंगे।



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 30 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में होंगे ड्राइविंग टेस्ट।

रक्तदान शिविर : मेडिकल कॉलेज नाहन के ब्लड बैंक में सुबह 10:00 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन ।