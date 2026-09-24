Sirmour News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:58 AM IST
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रक्तदान शिविर : मेडिकल कॉलेज नाहन के ब्लड बैंक में सुबह 10:00 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन ।
शिविर : रोटरी सिरमौर हिल्स की ओर से सुबह 10:00 बजे कालाअंब में रक्तदान शिविर।
समापन : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दोपहर बाद 1:30 बजे सराहां में राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का समापन करेंगे।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 30 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में होंगे ड्राइविंग टेस्ट।
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शिविर : रोटरी सिरमौर हिल्स की ओर से सुबह 10:00 बजे कालाअंब में रक्तदान शिविर।
समापन : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दोपहर बाद 1:30 बजे सराहां में राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का समापन करेंगे।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 30 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में होंगे ड्राइविंग टेस्ट।