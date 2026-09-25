हिमाचल में सड़क हादसा: नीम करोली बाबा के दर्शन से लौट रहे परिवार की कार नदी में गिरी, बाल-बाल बचे श्रद्धालु

कालाअंब-सकेती सड़क पर शुक्रवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट नीचे मारकंडा नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।

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जानकारी के अनुसार पंजाब नंवाशहर के श्रद्धालुओं का परिवार उत्तराखंड स्थित नीम करोली बाबा के दर्शन करने के बाद पंजाब लौट रहा था। कार जब सकेती में अचार उद्योग के समीप पहुंची तो सड़क पर मौजूद तीखे मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा।अनियंत्रित होने के बाद कार सड़क से नीचे लुढ़कते हुए करीब 150 फीट नीचे मारकंडा नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि नदी में गिरने के बाद कार कुछ दूरी तक पानी में बही भी। इसके बाद कार आगे जाकर फंस गई। कार के नदी में गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।हादसे के बाद सभी श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हादसे में किसी की जान नहीं गई है और सभी श्रद्धालु सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आगामी कार्रवाई कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नदी में गिरी। करीब 150 फीट नीचे नदी में कार गिरने के बावजूद सभी श्रद्धालुओं के सुरक्षित बच जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।