{"_id":"6b0584f900f669362008f1ec","slug":"video-nahan-sikh-youth-display-spectacular-feats-during-nagar-kirtan-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: नगर कीर्तन में सिख युवाओं ने दिखाए हैरतअंगेज करतब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन (सिरमौर)। गुरू नानक देव जी महाराज का प्रकाशोत्सव मंगलवार को जिला मुख्यालय नाहन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी व समस्त साध संगत द्वारा आयोजित इस पर्व पर शहर में सुबह के समय कीर्तन समागम हुआ। इससे पूर्व गुरूद्वारा परिसर में चल रहे पाठ श्री अखंड साहिब का समापन हुआ। श्री गुरुद्वारा साहिब नाहन में स्थानीय जत्थेदारों सहित बाहर से आए रागी जत्थों द्वारा गुरूबाणी के माध्यम से उपस्थित साध संगत को निहाल किया गया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने गुरू ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान विशाल लंगर में हजारों की तादात में संगतों ने गुरु प्रसाद ग्रहण किया। शाम को पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन का आयोजन भी हुआ। इस दौरान सिख युवाओं ने गतका का भी शानदार प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। सिख युवाओं ने गतका के दौरान कई तरह का हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। गुरूद्वारे से निकला यह नगर कीर्तन शहर के विभिन्न मार्गो से होता हुआ वापस गुरूद्वारा साहिब पहुंचा। इस दौरान आतिशबाजी भी हुई। गुरुद्वारा साहिब में स्थानीय साध संगत द्वारा जोड़ा सेवा, बर्तन सेवा और सफाई सेवा भी की गई।

... और पढ़ें