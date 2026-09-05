{"_id":"6a9c21dd9ff0b37b7b0938fa","slug":"video-nahan-rotary-club-honors-retired-teachers-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: रोटरी क्लब ने किया सेवानिवृत शिक्षकों को किया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब नाहन ने एक निजी कार्यक्रम आयोजित कर शहर के वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षकों के जीवन संघर्ष, अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया। साथ ही उन्होंने भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने विचार और अनुभव साझा किए। सम्मान समारोह के दौरान कई सेवानिवृत्त शिक्षक भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन रोटरी क्लब नाहन ने ढलते सूरज को सलाम करने की पहल की है। शिक्षकों ने क्लब और अध्यक्ष संदीप शर्मा की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके अनुभव और ज्ञान का समाज में महत्व बना हुआ है। इस अवसर पर सोम चंद, वेद प्रकाश बेदी, प्रेम पाल चौहान, उमेश बहुगुणा, राकेश शर्मा, बिजरा तोमर, कमला ठाकुर, जय श्री ठाकुर, सपना सोलंकी, श्यामा वर्मा और शोभा कोहली को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज की वह नींव हैं, जिनके ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान उनके योगदान और अनुभव को सम्मान देना है।

... और पढ़ें