{"_id":"6a8ebc409c19ed5db2005375","slug":"video-nahan-clean-drinking-water-reaches-121-lakh-households-in-sirmaur-under-the-jal-jeevan-mission-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: जल जीवन मिशन से सिरमौर के 1.21 लाख घरों में पहुंचा स्वच्छ पेयजल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में जल शक्ति विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के तहत जिला जल स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन सहित जिले में पेयजल योजनाओं की प्रगति, पेयजल की गुणवत्ता और जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत सिरमौर जिला ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिले में अब तक 1,21,917 घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, साफ-सफाई और नियमित देखभाल पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जल स्रोत ग्रामीण परिवेश का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके संरक्षण की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से निभानी होगी। बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में कुल 237 योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 199 योजनाएं भौतिक रूप से तथा 164 योजनाएं वित्तीय रूप से पूर्ण की जा चुकी हैं, जबकि 38 योजनाओं पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए विभाग को लगातार प्रभावी प्रयास करने होंगे। अधिशासी अभियंता जल शक्ति देवा नंद पुंडिर ने बैठक में विभिन्न मदों को क्रमवार प्रस्तुत करते हुए विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एकता काप्टा, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. विनोद सांगल, उप निदेशक कृषि साहिब सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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