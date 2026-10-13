{"_id":"6acdd2328ef19095ea096f29","slug":"video-nahan-bjp-protest-against-congress-rahul-gandhi-effigies-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, राहुल गांधी और अंगोमचा के पुतले फूंके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नाहन में प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अगुवाई में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के पुतले फूंके और जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने महिला सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व को घेरा और संबंधित मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यकाल को लेकर कई आरोप लगाए और कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लगभग चार साल के कार्यकाल में प्रदेश कर्ज, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और माफिया राज जैसी समस्याओं से घिरा रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल, सीमेंट, बिजली, परिवहन किराये और विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़े खर्च बढ़ने के कारण आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ा है। बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार जनता पर करों का बोझ डाल रही है, जबकि अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के कथित व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व से जवाब देने की मांग की। वहीं, कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों और विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए बिंदल ने कांग्रेस नेतृत्व की जवाबदेही पर सवाल उठाए। भाजपा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगने की मांग प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा ने महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व को घेरने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। भाजपा ने संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए राजनीतिक आरोपों और संबंधित शिकायतों के निष्कर्षों को अलग-अलग समझना जरूरी है। शिकायतों और आरोपों को किसी अंतिम जांच या न्यायिक निष्कर्ष के बराबर नहीं माना जा सकता।

... और पढ़ें