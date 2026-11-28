हाटी समुदाय को एसटी दर्जा बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले से गिरिपार में खुशी: हर्षवर्धन चौहान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना को बरकरार रखने के फैसले का प्रदेश के उद्योग मंत्री एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लोगों के लंबे संघर्ष और उम्मीदों की जीत करार दिया। चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट में करीब तीन साल से लंबित इस मामले में फैसला आने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। उनका मानना है कि इस फैसले से करीब तीन से साढ़े तीन लाख की आबादी लाभान्वित होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने का मुद्दा लंबे समय से सरकार और न्यायालय के समक्ष था।