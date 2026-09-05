{"_id":"6a9bd554760cd30df30dd13c","slug":"video-video-shri-krishna-janmashtami-celebrated-with-great-enthusiasm-in-shingla-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: शिंगला में धूमधाम से मनाया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिंगला क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की आकर्षक झांकी निकाली गई। झांकी के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और जयकारों के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में आचार्य त्रिलोकी ने श्रीकृष्ण कथा का वाचन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और उनके द्वारा दिए गए संदेश के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से जानकारी दी। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। आयोजन में क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया।

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