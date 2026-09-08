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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Somil Negi won two silver and one bronze medal in shooting

Rampur Bushahar News: सोमिल नेगी ने शूटिंग में जीते दो रजत और एक कांस्य पदक

Tue, 08 Sep 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:51 PM IST
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देहरादून आयोजित की गई शूटिंग चैंपियनशिप
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांगला (किन्नौर)। किन्नौर के सोमिल नेगी ने 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए। यह चैंपियनशिप उत्तराखंड के देहरादून स्थित त्रिशूल शूटिंग रेंज में 4 से 8 सितंबर तक आयोजित की गई थी। सोमिल नेगी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कुल 600 में से 560 अंक प्राप्त किए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। सोमिल किन्नौर जिले के बटूरी गांव के निवासी हैं। वह पूनम नेगी और मनीष कुमार के पुत्र हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन की ओर से नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संरक्षण में किया गया। यह चैंपियनशिप आगामी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए एक क्वालीफाइंग प्रतियोगिता भी थी। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप दिसंबर 2026 में आयोजित होगी। सोमिल नेगी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने इसी स्पर्धा के जूनियर पुरुष वर्ग में रजत पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त, यूथ पुरुष वर्ग में भी उन्होंने एक रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रकार, उन्होंने कुल तीन पदक जीते। सोमिल नेगी ने पहले भी विभिन्न राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित भारतीय टीम चयन ट्रायल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। वर्ष 2022 में डीएवी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने व्यक्तिगत रजत और टीम रजत पदक जीते थे। दिसंबर 2025 में भोपाल में हुई 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने टीम कांस्य पदक हासिल किया था। अब तक सोमिल नेगी विभिन्न शूटिंग चैंपियनशिप में 30 स्वर्ण, 15 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 55 पदक जीत चुके हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन के महासचिव ईश्वर रोहाल ने सोमil नेगी को प्रदेश का नाम रोशन करने पर बधाई दी है।
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