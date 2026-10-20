{"_id":"6ad744463ad3601e8c0ffe2f","slug":"video-sarahan-dussehra-fair-devtas-arrival-raghunath-rath-yatra-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: सराहन दशहरा मेले में देवी-देवताओं का आगमन शुरू, आज निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथयात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला स्तरीय सराहन दशहरा मेले में देवी-देवताओं के आगमन के साथ ही उत्सव की रौनक बढ़ने लगी है। भीमाकाली माता मंदिर परिसर में पहुंच रहे देवी-देवताओं का मंदिर न्यास के पुजारी श्याम सुंदर मंत्रोच्चार के साथ स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान देवी-देवताओं को धूप और मालाएं अर्पित की जा रही हैं। चार दिवसीय दशहरा मेले को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। मेले के दौरान आज भीमाकाली माता मंदिर से भगवान रघुनाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी। इसमें क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पहुंचे देवी-देवता शामिल होंगे। पारंपरिक रीति-रिवाजों और देव परंपराओं के अनुरूप आयोजित होने वाली यह रथयात्रा मेले का प्रमुख आकर्षण रहेगी। सराहन दशहरा मेले में विभिन्न क्षेत्रों के देवी-देवताओं के पहुंचने का क्रम जारी है। इनमें दत्त महाराज बसारा, लक्ष्मी नारायण माझगांव, महारुद्ध काजल गसो, कुंद्रा नाग कुन्नी, लंकड़ा वीर कल्पा, निंसु देवता धराली, देवता तालारा, लहरू वीर गानवीं, नाग देवता बोंडा, राई नाग करतोट, देवता दमुख डांस, नाग देवता खरगा, डावर कुंडू चाट्टी, देवता सराजी निरमंड, पंचवीर कमडाली और देवता कोटबता धराली बधाल सहित अन्य देवी-देवता शामिल हैं। देवी-देवताओं के आगमन से मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु पारंपरिक देव संस्कृति और रीति-रिवाजों के साक्षी बन रहे हैं। सराहन का दशहरा मेला धार्मिक आस्था और पारंपरिक देव संस्कृति का महत्वपूर्ण आयोजन है। मेले के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों, देवी-देवताओं की उपस्थिति और रथयात्रा के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। चार दिवसीय उत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है। देवी-देवताओं के आगमन के साथ ही सराहन में दशहरा मेले की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

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