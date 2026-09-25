{"_id":"6ab63c9c71f543dc7902d34c","slug":"video-rampur-college-inter-college-volleyball-championship-semifinal-rohru-nerva-una-shimla-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर कॉलेज में वॉलीबाल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले शुरू, रोहड़ू-नेरवा और ऊना-विश्वविद्यालय शिमला में टक्कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जीबी पंत मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय रामपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय पुरुष वॉलीबाल चैंपियनशिप के अंतिम दिन मुकाबलों में रोमांच बढ़ गया है। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध 40 महाविद्यालयों की पुरुष वॉलीबाल टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन शुक्रवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। खिताब के लिए आगे बढ़ने वाली टीमों के बीच मुकाबलों में खिलाड़ियों का उत्साह और खेल भावना देखने को मिल रही है। अंतिम दिन के सेमीफाइनल मुकाबलों में सीमा कॉलेज रोहड़ू और नेरवा कॉलेज की टीमें आमने-सामने हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऊना कॉलेज और विश्वविद्यालय शिमला के बीच खेला जा रहा है। इन मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता के विजेता का फैसला होगा। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव डॉ. विद्या बंधु नेगी ने कहा कि मुकाबलों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों की टीमों को एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला। अंतिम दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खास उत्साह बना हुआ है। सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता के विजेता के लिए निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने वाली दोनों टीमों की नजर अब चैंपियनशिप के खिताब पर होगी। रामपुर कॉलेज में चल रही प्रतियोगिता के अंतिम दिन मैदान पर खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ मुकाबले रोमांचक बने हुए हैं।

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