Rampur Bushahar News: जोगेश्वर महादेव मंदिर की सुंदर पेंटिंग बनाकर सौम्या ठाकुर बनी विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)।

सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल आनी में विश्व पर्यटन दिवस पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य निहाल ठाकुर ने की। हिम संस्कृति सांस्कृतिक और साहित्यिक परिषद के तत्वावधान में चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न गांवों, धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य, जीवन-शैली, रीति-रिवाजों और स्थानीय संस्कृति को रंगों के माध्यम से कागज पर उकेरा। प्रतियोगिता में आनी के दलाश गांव स्थित प्राचीन जोगेश्वर महादेव मंदिर की सुंदर पेंटिंग बनाने वाली सौम्या ठाकुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नितिका ठाकुर और प्रेरणा शर्मा ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान, रुचि ठाकुर और दिवाकर शर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया। कनिष्का शर्मा, दिव्या ज्योति, अलीशा ठाकुर, बारलीना और जागृति शर्मा ने मेरा गांव मेरी पहचान थीम पर अपने-अपने गांवों की सुंदर पेंटिंग बनाकर सभी का दिल जीता। पूर्व बीडीसी सदस्य जोत राम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। विद्यार्थियों ने अपने गांवों के जीवन, रहन-सहन, रीति-रिवाजों और परंपराओं को जिस खूबसूरती से चित्रों में प्रस्तुत किया है, वह सराहनीय है। ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी स्थानीय संस्कृति और विरासत को समझने का मौका मिलता है। हिम संस्कृति संस्था के आयोजकों ने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी। बताया कि प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को 29 सितंबर को आयोजित हिम संस्कृति सम्मान समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।