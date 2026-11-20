{"_id":"6b001a798e95d8b5e601cfe3","slug":"video-power-grid-approves-4680-lakh-sports-facilities-rampur-bushahr-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर में खेल सुविधाओं पर खर्च होंगे 46.80 लाख रुपये, पावरग्रिड ने मंजूर किए प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामपुर उपमंडल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पावरग्रिड हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 46.80 लाख रुपये के विभिन्न प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इस बजट से वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और बैडमिंटन खेलों से जुड़े उपकरण खरीदे जाएंगे। शुक्रवार को एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह और पावरग्रिड के अधिकारियों के बीच इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। खेल उपकरण उपलब्ध होने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी में मदद मिलेगी। पावरग्रिड हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत रामपुर क्षेत्र में शिक्षा और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए करीब 1.07 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें खेल सुविधाओं के विकास के लिए 46.80 लाख रुपये और स्कूलों व रामपुर महाविद्यालय की आवश्यकताओं के लिए 60.70 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत राशि से बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और कबड्डी के उपकरण खरीदे जाएंगे। एसडीएम कार्यालय में चारों खेल संघों के पदाधिकारियों और पीजी कॉलेज रामपुर के प्राचार्य के साथ बैठक कर खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुसार उपकरणों की सूची तैयार की गई थी। केंद्रीय बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम और पावरग्रिड के अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एसडीएम कार्यालय के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। चयनित फर्मों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। खरीदे जाने वाले सभी खेल उपकरण पीजी कॉलेज रामपुर को सौंपे जाएंगे। स्थानीय खेल संघ भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज प्रबंधन से ये उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पावरग्रिड ने इस वर्ष सीएसआर योजना के तहत खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 46.80 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। चारों खेल संघों के पदाधिकारियों और महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ समन्वय कर खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप उपकरणों की सूची तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और उपकरण महाविद्यालय को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पावरग्रिड इससे पहले खनेरी अस्पताल और ननखरी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी सीएसआर के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है।

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