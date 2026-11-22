विज्ञापन



. पहली बार 200 और दूसरी बार 400 रुपये वसूले जाएंगे

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। बाहली पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। पंचायत प्रधान बीना मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में गांव में कूड़ा-कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। पंचायत की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, पहली बार सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फैलाते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर 400 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पंचायत ने सभी ग्रामीणों से अपने घरों और गांव का कूड़ा-कचरा इधर-उधर न फेंकने की अपील की है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि गांव को स्वच्छ रखना केवल पंचायत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। पंचायत ने सभी लोगों से स्वच्छता अभियान में सहयोग देने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।