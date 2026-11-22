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बेहतर उपचार की उम्मीद में चार जिलों के दुर्गम क्षेत्रों से महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को निराशा हाथ लग रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ तो दूर, आयुष्मान भारत योजना के कार्डधारकों को भी उपचार के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। अस्पताल में पिछले दो वर्षों से ऑर्थो इम्प्लांट उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन निजी मेडिकल स्टोर से महंगे दामों पर उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं। जिस आयुष्मान योजना से मरीजों को निशुल्क उपचार और आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, उसी का लाभ न मिल पाने से मरीजों और उनके तीमारदारों में रोष है। खनेरी अस्पताल पहुंचने वाले आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीज पिछले दो वर्षों से ऑर्थो इम्प्लांट की सुविधा से वंचित हैं। अस्पताल में आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से महंगे दामों पर इम्प्लांट खरीदने पड़ रहे हैं। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार का प्रावधान है, लेकिन खनेरी अस्पताल में ऑर्थो इम्प्लांट उपलब्ध न होने से मरीज योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अस्पताल के ऑर्थो विभाग में प्रतिदिन करीब 200 और सर्जरी विभाग में लगभग 250 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। आवश्यक उपकरणों की कमी के चलते कई मरीजों को ऑपरेशन के लिए शिमला सहित अन्य अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है। ऑर्थो इम्प्लांट की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया बार-बार बाधित हो रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, संबंधित योजनाओं के तहत निजी आपूर्तिकर्ताओं का चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए कम से कम तीन निविदादाताओं की भागीदारी अनिवार्य है, जबकि पिछली प्रक्रिया में केवल दो निविदादाताओं ने हिस्सा लिया। इस कारण टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। संवादक्षेत्र के यशवंत कुमार, सतीश कुमार, राजेश नेगी, कमल कुमार, संसार चंद, चंदे राम और जय सिंह सहित अन्य लोगों ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि खनेरी अस्पताल में ऑर्थो इम्प्लांट की उपलब्धता जल्द सुनिश्चित की जाए, ताकि आयुष्मान कार्डधारकों को योजना के तहत निशुल्क उपचार मिल सके और उन्हें महंगे उपकरण खरीदने के लिए मजबूर न होना पड़े।सर्जिकल इम्प्लांट की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कम से कम तीन निविदादाताओं के भाग लेने की शर्त के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जल्द ही दोबारा टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से पत्राचार भी किया गया है।