{"_id":"6ac0a78e2b6053eb5e0719b8","slug":"video-kumarsain-anganwadi-worker-pingla-gupta-explained-the-importance-of-nutrition-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुमारसैन: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिंगला गुप्ता ने बताया पोषण का महत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुमारसैन की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिंगला गुप्ता ने पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में आंगनबाड़ी केंद्रों के विशेष महत्व पर जोर दिया। पिंगला गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी बच्चों के आरंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले पोषण से संबंधित विस्तृत जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बच्चों के शुरुआती विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह बच्चों को पोषण और आरंभिक शिक्षा प्रदान करती है। लेकिन हाल के समय में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। यह स्थिति चिंता का विषय है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

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