Rampur Bushahar News: सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्थान में गांधी जी के आदर्शों को किया याद

विज्ञापन



गांधी जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों ने पेश किए देशभक्ति के कार्यक्रम



संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएड, एमएड एवं डिग्री कॉलेज बालना, नोगली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों ने गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, सादगी और राष्ट्रसेवा के आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज रामपुर के प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त एसएम ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जगत शर्मा ने शिरकत की। संस्थान के विद्यार्थियों ने गांधी के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और उनके विचारों पर आधारित विभिन्न प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश भक्तों पर आधारित कार्यक्रम पेश किए। वक्ताओं ने कहा कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, स्वच्छता और सेवा के गांधीवादी विचार आज भी प्रासंगिक हैं। प्रधानाचार्य डॉ. सीमा भारद्वाज ने विद्यार्थियों से गांधी जी के आदर्शों को केवल आयोजनों और भाषणों तक सीमित न रखने का आह्वान किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्रहित, सामाजिक सद्भाव, स्वच्छता और सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर एके गोस्वामी, दीपक, आत्मा राम, डॉ. टीडी वर्मा, डॉ. राजेश नेगी और डॉ. अनिल वर्मा सहित संस्थान के शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।