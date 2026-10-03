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रामपुर बुशहर: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने नोगली में की जनसभा, जन समस्याएं भी सुनीं

Krishan Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 12:59 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 12:59 PM IST







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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को रामपुर बुशहर के नोगली में जनसभा की। कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके पहले उन्होंने दुर्गम पंचायत काशापाट से रामपुर तक के रास्ते में जगह-जगह लोगों की समस्याएं सुनीं। ... और पढ़ें

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