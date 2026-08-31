{"_id":"6a955885ebb13789080071de","slug":"video-kullu-luhri-school-police-ki-pathshala-dsp-rajiv-mehta-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू के लूहरी स्कूल में लगी पुलिस की पाठशाला, डीएसपी राजीव मेहता बने शिक्षक; छात्रों को बताए नशे और साइबर अपराध से बचने के तरीके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लूहरी में सोमवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी आनी राजीव मेहता ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक किया। पुलिस की इस विशेष पाठशाला में विद्यार्थियों को मुख्य रूप से नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध से बचाव और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। डीएसपी राजीव मेहता ने विद्यार्थियों को समझाया कि जागरूकता और सतर्कता के जरिए कई तरह की सामाजिक और कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है। डीएसपी ने सबसे पहले विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने नशे को व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए गंभीर समस्या बताते हुए विद्यार्थियों से इससे पूरी तरह दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को अपने भविष्य और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नशे जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डीएसपी ने इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने, अनजान लोगों के साथ निजी जानकारी साझा न करने और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या ऑनलाइन गतिविधि को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। डीएसपी राजीव मेहता ने सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करने और सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश देते हुए कहा कि कानून और नियमों की जानकारी समाज को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

... और पढ़ें