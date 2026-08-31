हिमाचल: भालू के हमलों में साढ़े तीन साल में 93 घायल, छह लोगों की मौत, विधानसभा में दी जानकारी

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 से 1 अगस्त 2026 तक भालुओं के हमलों में 93 लोग घायल हुए हैं, जबकि छह लोगों की मौत हुई है। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर की ओर से पूछे गए विधानसभा प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह जानकारी सदन के पटल पर रखी। मानव-वन्यजीव संघर्ष से यह घटनाएं हो रही हैं। सदन के पटल पर रखे गए जिलेवार आंकड़ों के अनुसार चंबा में सबसे अधिक 35 लोग घायल हुए हैं। यहां वर्ष 2023-24 में 12, 2024-25 में आठ, 2025-26 में 12 और वर्ष 2026 में 1 अगस्त तक तीन लोग भालू के हमले में घायल हुए। दो लोगों की मौतें भी हुईं। शिमला जिला में इस अवधि के दौरान 34 लोग घायल हुए। इनमें 2023-24 में सात, 2024-25 में 12 और 2025-26 में 15 लोग घायल हुए। वर्ष 2023-24 में भालू के हमले से दो लोगों की मौत हुई।

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