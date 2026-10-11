मंडी: रोटरी क्लब ने जोगिंद्रनगर की 12 विभूतियों को किया सम्मानित, छह वरिष्ठ नागरिकों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

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समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली जोगिंद्रनगर उपमंडल की 12 विभूतियों को रोटरी क्लब ने सम्मानित किया। रविवार को आयोजित समारोह में छह वरिष्ठ नागरिकों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और छह शिक्षकों को नेशन बिल्डर अवार्ड प्रदान किए गए। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वालों में कर्नल ओपी शर्मा, शोभा सिंह, सेवानिवृत्त डीएसपी पूर्ण सिंह वालिया, प्रेम पाल शर्मा, विमला ठाकुर और सरदार मोहन सिंह शामिल रहे। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंकज मोहन, नीलम ठाकुर, श्याम लाल, वंदना ठाकुर, परस राम और आशा देवी को नेशन बिल्डर अवार्ड प्रदान किया गया। सभी सम्मानित विभूतियों को शॉल, टोपी, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। रोटरी क्लब के अध्यक्ष विनोद राठौर और सचिव राकेश राठौर ने बताया कि क्लब हर वर्ष सामाजिक सरोकारों में योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षकों को सम्मानित करता है। उनके अनुसार, पिछले दस वर्षों में 150 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षकों को इन पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। समारोह में तलकेहड़ पंचायत की प्रधान शूचिका, नगर परिषद जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष प्यार चंद वालिया, पूर्व पार्षद रंजन शर्मा और समाजसेवी विजय शर्मा को विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब के चार्टर अध्यक्ष आरसी कटोच और पूर्व अध्यक्ष मेजर ज्ञान चंद बरवाल व अजय ठाकुर ने क्लब की ओर से किए जा रहे परमार्थ कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में हिमाचल के गायक भाविक और गतिक ने शानदार प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर रोटेरियन अमर सिंह जसवाल, सुशील पठानिया, विजय जम्वाल, एनआर बरवाल, सरला ठाकुर, रमन सूद, अर्चना वालिया, अधिवक्ता रणजीत चौहान, राम लाल वालिया, रीता और प्रिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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