{"_id":"6aa675528aafc75a4a0268f3","slug":"video-rajeev-bindal-praises-mahendra-singh-role-in-first-election-win-dharampur-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: डॉ. राजीव बिंदल बोले- महेंद्र सिंह ने मेरे पहले चुनाव को जिताने में निभाई थी अहम भूमिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ठाकुर महेंद्र सिंह के राजनीतिक और संगठनात्मक योगदान की जमकर सराहना की। धर्मपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन के पहले चुनाव को जीत दिलाने में ठाकुर महेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही थी। डॉ. बिंदल ने कहा कि महेंद्र सिंह केवल धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी कार्य करने की क्षमता का पूरा प्रदेश कायल रहा है। लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र और प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेशाध्यक्ष ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था, उस समय ठाकुर महेंद्र सिंह ने उन्हें जीत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता के उस योगदान को वह आज भी याद करते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर महेंद्र सिंह का अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रहा है। वरिष्ठ नेताओं का अनुभव पार्टी की अमूल्य धरोहर है। युवा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे वरिष्ठ नेताओं से सीख लेकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ें। डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि ठाकुर महेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक प्रभाव को केवल धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन और भाजपा की विचारधारा को मजबूत करने में योगदान दिया। उनकी मेहनत, संघर्ष और राजनीतिक समझ के कारण उन्होंने प्रदेश की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ उठाना चाहिए। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाजपा का सबसे बड़ा आधार उसका समर्पित कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी लगातार मजबूत होती है। धर्मपुर में प्रदेशाध्यक्ष के संबोधन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। डॉ. बिंदल ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों को गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवा कार्यकर्ताओं की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन के लिए काम करना चाहिए और जनता के बीच पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को मजबूती से पहुंचाना चाहिए। इस दौरान डॉ. बिंदल ने ठाकुर महेंद्र सिंह के लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और कार्य करने की क्षमता को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनके संबोधन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना रहा।

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