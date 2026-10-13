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लडभड़ोल कॉलेज में आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल व जागरूकता शिविर आयोजित

Tue, 13 Oct 2026 05:36 PM IST
सुभाष चंद्र
Subhash Chandra सुभाष चंद्र
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:36 PM IST
Mock drill and awareness camp on disaster management organized at Ladbharol College.
राजकीय महाविद्यालय लडभड़ोल में विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और त्वरित तैयारियों को लेकर एक दिवसीय विशेष जागरूकता प्रदर्शन एवं मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भूकंप, भूस्खलन और आगजनी जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने व जीवन बचाने के तरीकों के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश होमगार्ड विभाग के विशेषज्ञ लेख राम मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में घबराने के बजाय सही जानकारी और त्वरित निर्णय ही सबसे बड़ा बचाव है। होमगार्ड विभाग की टीम ने छात्रों के समक्ष भूकंप और आग लगने की स्थिति में किए जाने वाले बचाव कार्यों का व्यावहारिक प्रदर्शन (मॉक ड्रिल) किया, जिसमें सुरक्षित निकासी और घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने की तकनीकों को समझाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. मुनीश ठाकुर ने होमगार्ड विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन कॉलेज की संयोजिका संगीता कुमारी द्वारा किया गया।
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