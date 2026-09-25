{"_id":"6ab6271bf9681b073709cf04","slug":"video-jogindernagar-60-cases-country-liquor-seized-jeep-driver-detained-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: जोगिंद्रनगर में 60 पेटी देसी शराब बरामद, जीप चालक हिरासत में; एक व्यक्ति मौके से फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जीप से 60 पेटी देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने जीप चालक को हिरासत में लिया है, जबकि उसके साथ जीप में सवार एक अन्य व्यक्ति कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई वीरवार रात करीब नौ बजे नोहली पंचायत के द्रमण के समीप भगवाहर में की गई। पुलिस थाना जोगिंद्रनगर को गुप्त सूचना मिली थी कि एक जीप के माध्यम से अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने द्रमण के समीप नाकाबंदी की और संदिग्ध जीप को जांच के लिए रोका। जीप की तलाशी लेने पर उसमें से देसी शराब की 60 पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर जीप चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं, जीप में सवार दूसरा व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के प्रभारी रणजीत सिंह ने शुक्रवार को कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पुलिस को अवैध रूप से शराब ले जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब की खेप पकड़ी। फरार व्यक्ति की तलाश के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने जोगिंद्रनगर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध नशे और शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है।

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