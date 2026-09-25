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Mandi News: चित्रकला प्रतियोगिता में सुहानी प्रथम

Fri, 25 Sep 2026 07:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:57 AM IST
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Suhani takes first place in the painting competition.
हमीरपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में वीरवार को एनएसएस स्थापना दिवस के अवसर पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। चित्रकला प्रतियोगिता में एमएससी जूलॉजी तृतीय सेमेस्टर की सुहानी ने प्रथम, एमएससी जूलॉजी प्रथम सेमेस्टर की रिचा धीमान ने द्वितीय और दीप्ति ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के निर्णायक सहायक आचार्य प्रेम लता रहीं। भाषण प्रतियोगिता में एमएससी जूलॉजी तृतीय सेमेस्टर की आरती ठाकुर प्रथम, सिद्धांत द्वितीय और पलक तृतीय स्थान पर रहे। इसके निर्णायक सहायक आचार्य संजय चौहान रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर हर्षा ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित किया।
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