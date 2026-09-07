{"_id":"6a9e8b035de92294130fb119","slug":"video-hanogi-four-lane-tunnels-traffic-jairam-thakur-mandi-kullu-national-highway-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले- हणोगी में फोरलेन टनलों से यातायात शुरू होना क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर डयोड–हणोगी तथा हणोगी से दवाड़ा तक वाहनों की आवाजाही नव निर्मित टनलों से शुरू होने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रसन्नता व्यक्त की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन टनलों में यातायात शुरू होने से क्षेत्रवासियों के साथ-साथ मंडी और कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। इस मार्ग पर सफर पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक होगा तथा यात्रा के समय में भी कमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से पूर्व ये यातायात इन अत्याधुनिक टनलों से बहाल पर्यटन कारोबार को और गति देगा। साथ ही घंटों जाम की समस्या से भी निजात मिल गई है। उन्होंने कहा कि मंडी-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश के पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टनलों के संचालन से लोगों को कठिन और जोखिमपूर्ण रास्तों से राहत मिलेगी, जबकि आवागमन अधिक सुचारु होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश में ऐसी परियोजनाएं विकास की गति को तेज करने में सहायक हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कारोबार को लाभ पहुंचेगा और लोगों की आवाजाही आसान होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंडी-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन टनलों का संचालन क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी, पर्यटन और जनजीवन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल में सड़क और सुरंगों का मजबूत नेटवर्क प्रदेश के विकास को नई गति दे रहा है। यह कनेक्टिविटी हिमाचल की आर्थिकी, पर्यटन और जनजीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि जल्द बरसात के कारण क्षतिग्रस्त अन्य स्थलों को भी ठीक किया जाएगा और बार बार यातायात बाधित होने की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी और कुल्लू में जहां भी राष्ट्रीय उच्च मार्गों में लोगों को दिक्कते आ रही हैं वहां स्थानीय विधायकों और अधिकारियों से राय लेकर काम करें। उन्होंने औट से बंजार होकर रामपुर जाने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जल्द से जल्द मुरम्मत करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ द्रंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर भी उपस्थित रहे। इसके बाद उन्होंने नगवाईं और झीडी में भी स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। जहां लोगों ने फोरलेन की समस्याओं को उठाया।

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