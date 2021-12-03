Mandi News: 17 ग्राम चिट्टा मामले में तस्करी नेटवर्क पर पुलिस की नजर

आरोपी से जुड़े लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिससंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। जिला मुख्यालय से सटे मंदलोग में घर से 17 ग्राम चिट्टा बरामद होने के बाद पुलिस ने इसके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। एसटीएफ की कार्रवाई में गिरफ्तार गुलाब सिंह उर्फ बंशू से पूछताछ के साथ ही पुलिस उसके संपर्क में रहे लोगों और संदिग्ध लेनदेन का रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि आरोपी चिट्टा कहां से लाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई करता था।मामले में तकनीकी जांच भी की जा रही है। आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके संपर्कों तथा संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पिछले कुछ समय के दौरान आरोपी के संपर्क में कौन-कौन लोग रहे हैं। एसटीएफ सेंट्रल रेंज मंडी ने बीते मंगलवार को रंधाडा बाजार में मिली सूचना के आधार पर मंदलोग स्थित गुलाब सिंह के घर पर दबिश दी थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने 17 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस संदिग्ध लेनदेन, संपर्कों और नशे की सप्लाई से जुड़े संभावित लिंक को जोड़कर नेटवर्क की कड़ियां तलाश रही है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड अवधि के दौरान मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच की जाएगी।