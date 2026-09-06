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मंडी: सुंदरनगर में रक्तदान शिविर, शिक्षक वर्ग ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा; 30 यूनिट रक्त एकत्र
धनोटू स्थित टैगोर एकेडमी परिसर में हिमालयन ब्लड डोनर के सौजन्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कुल 30 यूनिट रक्तदान किया गया। खास बात यह रही कि रक्तदान के लिए आगे आने वालों में शिक्षक वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक रही।
आयोजक शिक्षक नरेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिशासी अभियंता ई. डीआर चौहान ने की, जबकि एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
शिविर के दौरान रक्तदाताओं को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि नियमित रक्तदान के माध्यम से दुर्घटना, बीमारी और अन्य आपात परिस्थितियों में जरूरतमंद मरीजों की मदद की जा सकती है। आयोजकों ने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने का आह्वान भी किया।
इस अवसर पर शिक्षक महासंघ के दर्शन लाला तथा हिमालयन ब्लड डोनर क्लब के सोनू शर्मा, रवि गर्ग, उमेश शर्मा, सुरेश ठाकुर, विकी ठाकुर और सुनील चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक मौजूद रहे।
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