{"_id":"6acdd44b397991308905a8f2","slug":"video-bhawna-thakur-asian-games-gold-medal-pandoh-welcome-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भावना ठाकुर का पंडोह में भव्य स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एशियन गेम्स में कबड्डी का स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाली भावना ठाकुर का पंडोह पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। व्यापार मंडल और स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मानित किया। भावना की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सम्मान समारोह के दौरान भावना ने कहा कि 13 साल की मेहनत, लगातार अभ्यास और टीम के सहयोग ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। मंडी जिले के पंडोह क्षेत्र के गांव से संबंध रखने वाली भावना ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सम्मान समारोह में भावना ने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए गर्व का पल है। इस उपलब्धि के पीछे 13 साल की कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास रहा है। खेल के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास जारी रखे। भावना ने कहा कि किसी भी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास जरूरी है। उनकी इस उपलब्धि ने क्षेत्र के लोगों को गौरवान्वित किया है। भावना ठाकुर ने अपनी जीत का श्रेय कोच के मार्गदर्शन और टीम के सभी सदस्यों के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि इस सफलता में सभी का अहम योगदान रहा है। खेल में व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ टीम का तालमेल और आपसी सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। अपने गृह क्षेत्र में मिले सम्मान से अभिभूत भावना ने व्यापार मंडल, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का आभार जताया। भावना ठाकुर की उपलब्धि खेलों में करियर बनाने का सपना देखने वाली बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। उनकी सफलता बताती है कि लगन, अनुशासन और लगातार मेहनत के बल पर बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। पंडोह में उनके सम्मान से स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। भावना की उपलब्धि ने क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है।

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