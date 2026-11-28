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मेधावी विद्यार्थियों सहित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीपधर (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरला में शनिवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। पंचायत प्रधान एवं स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष भूप सिंह धरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य बिशन दास शर्मा ने की। इस दौरान श्रेयशी धरवाल को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ऊहल सदन को बेस्ट हाउस ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया।समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के पूजन से हुआ। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर उपलब्धियां साझा कीं। सातवीं की कृतिका, दसवीं की बनीता और बारहवीं के अभिनव को सर्वाधिक आज्ञाकारी विद्यार्थी का पुरस्कार दिया गया।शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए छठी से बारहवीं कक्षा तक के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। खेलकूद, इको क्लब, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और एनएसएस में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार मिले। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब समां बांधा।प्रधानाचार्य ने मेधावियों को दिए 11 हजार रुपयप्रधानाचार्य बिशन दास शर्मा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए दो मेधावी छात्राओं श्रेयशी धरवाल और श्रुति धरवाल को अपनी ओर से 5100-5100 रुपये की राशि विद्यालय गौरव पुरस्कार के रूप में भेंट की।