{"_id":"6a9e8b09c62b4e80e90e7d9e","slug":"video-13-september-mahadev-bjp-panchayat-representatives-conference-jairam-thakur-nachan-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: महादेव में 13 सितंबर को भाजपा का पंचायत सम्मेलन, जयराम ठाकुर करेंगे प्रतिनिधियों को सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में आगामी 13 सितंबर को भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सम्मेलन को लेकर नाचन भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने बताया कि सम्मेलन में क्षेत्र के भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है और वे ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की रीढ़ हैं। ऐसे में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान करना संगठन और पार्टी का नैतिक दायित्व है। विधायक ने कहा कि सम्मेलन को भव्य और प्रभावी बनाने के लिए नाचन भाजपा के सभी अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूती देने वाले प्रतिनिधियों का उत्साह बढ़ाना सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है। विनोद कुमार ने कहा कि 13 सितंबर का सम्मेलन नाचन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। सम्मेलन में पार्टी से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर उनके साथ संवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों से सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। पार्टी की ओर से सम्मेलन को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है।

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