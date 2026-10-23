कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय दशहरा में खेल उत्सव, बाक्सिंग में 70 खिलाड़ी बरसाएंगे मुक्के

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अंतरराष्ट्रीय दशहरा में खेल उत्सव का आगाज हो गया है। जिला खेल विभाग तथा संयोजक खेल उपसमिति दशहरा के सौजन्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरूष वर्ग में वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसके अलावा पुरूष व महिला वर्ग में ग्रामीण वॉलीबॉल, कबड्डी और महिला वर्ग में बॉक्सिंग के मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं बाक्सिंग प्रतियोगिता का पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने किया। जिला खेल अधिकारी कविता ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। बाक्सिंग संघ के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कहा कि दशहरा में ग्रामीण बाक्सिंग में पुरूष और महिला वर्ग की अंडर-19 प्रतियोगिता करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें 70 महिला एवं पुरूष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

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