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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Sports festival at the International Dussehra; 70 boxers to trade punches in the boxing event

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय दशहरा में खेल उत्सव, बाक्सिंग में 70 खिलाड़ी बरसाएंगे मुक्के

Fri, 23 Oct 2026 05:19 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Fri, 23 Oct 2026 05:19 PM IST
Sports festival at the International Dussehra; 70 boxers to trade punches in the boxing event
अंतरराष्ट्रीय दशहरा में खेल उत्सव का आगाज हो गया है। जिला खेल विभाग तथा संयोजक खेल उपसमिति दशहरा के सौजन्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरूष वर्ग में वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसके अलावा पुरूष व महिला वर्ग में ग्रामीण वॉलीबॉल, कबड्डी और महिला वर्ग में बॉक्सिंग के मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं बाक्सिंग प्रतियोगिता का पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने किया। जिला खेल अधिकारी कविता ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। बाक्सिंग संघ के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कहा कि दशहरा में ग्रामीण बाक्सिंग में पुरूष और महिला वर्ग की अंडर-19 प्रतियोगिता करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें 70 महिला एवं पुरूष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
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