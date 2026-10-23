{"_id":"6adb48412b6df4ed28033159","slug":"video-kullu-the-deities-of-rupi-valley-added-to-the-glory-of-narsinghs-procession-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: नरसिंह की जलेब में रूपी घाटी के देवी देवताओं ने बढ़ाई शान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के तीसरे दिन भी नरसिंह भगवान की जलेब शान से निकाली गई। इस दौरान रूपी घाटी के देवी देवताओं ने जलेब की शान बढ़ाई। देवी-देवताओं के साथ नाचते गाते हुए श्रद्धालुओं और हारियानों ने भाग लिया। इस नजारे को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जुटे।

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