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कुल्लू में पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने मनाया स्थापना दिवस, पेंशनरों की समस्याओं पर हुआ मंथन
पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित देव सदन सभागार में अपना राज्य स्तरीय स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चमन भाटिया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने एसोसिएशन की गतिविधियों और अब तक किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा की।
स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने पेंशनरों की समस्याओं और मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की।
बैठक में इस बात पर भी मंथन हुआ कि संगठन को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि पुलिस पेंशनरों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से संबंधित मंचों के समक्ष उठाया जा सके।
कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर भी विचार साझा किए। पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस पेंशनरों से जुड़े विषयों को एकजुट होकर उठाने और उनके हितों के लिए उचित मंच पर आवाज रखने की जरूरत है।
स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी में संगठन की गतिविधियों और पेंशनरों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।
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