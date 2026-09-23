{"_id":"6ab38edf697dc7274209e504","slug":"video-rashtriya-devbhoomi-party-samata-nyay-yatra-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी निकालेगी समानता न्याय यात्रा, मनाली से शिमला तक 21 दिन चलेगा अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी प्रदेश में समानता न्याय यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी के अनुसार यह यात्रा सोलंग नाला, मनाली से शुरू होकर शिमला तक जाएगी और लगभग 21 दिनों तक चलेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ठाकुर ने बताया कि यात्रा के माध्यम से प्रदेश से जुड़े कई जनहित के मुद्दों को सामने रखा जाएगा। इनमें समानता और समान अवसर, प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा संतुलित विकास प्रमुख रूप से शामिल हैं। पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से जुड़े जनहित के विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को भी सामने रखा गया। पार्टी के अनुसार समानता न्याय यात्रा सोलंग नाला, मनाली से शुरू होगी और शिमला तक जाएगी। यात्रा की अवधि करीब 21 दिन रखी गई है। यात्रा के दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े जनसरोकारों को उठाने और लोगों के बीच इन मुद्दों पर संवाद करने की बात कही गई है। पार्टी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वैज्ञानिक और सतत तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि विकास के साथ आने वाली पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान में रखा जा सके। यात्रा के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का मुद्दा भी उठाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में संतुलित विकास को लेकर भी पार्टी अपनी बात रखेगी। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने कहा कि यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण जनसरोकारों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट भी सामाजिक समानता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को अपने सार्वजनिक सिद्धांतों में शामिल बताती है।

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