{"_id":"6ab4f5fc37fcf1523a0609e4","slug":"video-kullu-bjp-protest-against-congress-government-dhalpur-chowk-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, पुतला जलाने को लेकर पुलिस से धक्कामुक्की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला मुख्यालय ढालपुर में वीरवार को भाजपा के संयुक्त मोर्चा की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित सूद की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से ढालपुर चौक तक विरोध रैली के रूप में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिस बल ने पुतला जलाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्कामुक्की भी हुई। बाद में कार्यकर्ताओं ने ढालपुर चौक पर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पुतला जलाने की कोशिश को रोकने के लिए कार्रवाई की। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार पुतला प्रदर्शन स्थल तक पहुंचाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके चलते पुतला जलाने का कार्यक्रम नहीं हो सका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। यह प्रदर्शन प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच हुआ। प्रदर्शन में उठाए गए सरकार संबंधी आरोप भाजपा का राजनीतिक पक्ष हैं; उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

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