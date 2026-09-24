Kullu News: गुरुद्वारा गदौरी साहित में कल नगर कीर्तन

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प्रकाश पर्व के दौरान संत महापुरुष, सिंह साहिबान एवं गुरमुख प्यारी संगत को कीर्तन, कथा एवं गुरु उपदेश के माध्यम से निहाल करेंगे। संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर भी बरताया जाएगा। 26 सितंबर को नगर-कीर्तन होगा। 27 सितंबर को संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 27 सितंबर को ही संगत की सेवा के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। मुख्य प्रबंधक स्वामी दयानंद महाराज ने बताया कि सभी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम गुरुद्वारा गदौरी साहिब में आयोजित किए जाएंगे। संवाद

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भुंतर (कुल्लू)। गुरुद्वारा गदौरी साहिब में बाबा श्रीचंद महाराज का 532वां प्रकाश पर्व 25 से 27 सितंबर तक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान गुरुद्वारा परिसर में विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।