Kullu News: मनाली में आज होगा सामूहिक वंदे मातरम गायन
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:15 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:15 PM IST
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कुल्लू। अनिला महाजन सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनाली की ओर से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ अभिभावक, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, पीटीए, मातृ भारती के सदस्य, पूर्व छात्र और अन्य गण्यमान्य नागरिक शामिल होंगे।
विद्यालय के प्रधानाचार्य रूम सिंह ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यालय के करीब 500 विद्यार्थी, अभिभावक, प्रबंधन समिति के सदस्य और आचार्य वर्ग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के सामूहिक गायन के माध्यम से विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संवाद
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विद्यालय के प्रधानाचार्य रूम सिंह ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यालय के करीब 500 विद्यार्थी, अभिभावक, प्रबंधन समिति के सदस्य और आचार्य वर्ग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के सामूहिक गायन के माध्यम से विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संवाद
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