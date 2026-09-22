मनाली: सोलंगनाला में 9 से 12 अक्तूबर तक पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप, करतब दिखाएगी महिला पायलट

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पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। 9 से 12 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में विभिन्न देशों के 84 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें छह महिला पायलट भी शामिल हैं। मंगलवार को पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों और विधायक भुवनेश्वर गौड़ की संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रतियोगिता का टीजर और पोस्टर लॉन्च किया गया। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों से भी पैराग्लाइडिंग पायलट मनाली पहुंचेंगे। इससे मनाली में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यटन कारोबार को भी गति मिलने की उम्मीद है। प्रतियोगिता के दौरान पायलट करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित फातरू से उड़ान भरेंगे और सोलंगनाला में लैंडिंग करेंगे। ऊंचाई से उड़ान और निर्धारित लक्ष्य पर सटीक लैंडिंग प्रतियोगिता को रोमांचक बनाएगी।

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