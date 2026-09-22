Kullu News: सुरेंद्र बने लांभरी टैक्सी मैक्सी यूनियन के अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 04:31 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 04:31 PM IST
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बंजार (कुल्लू)। उपमंडल बंजार के जीभी में लांभरी टैक्सी मैक्सी यूनियन के चुनाव मंगलवार को हुए। पूर्व टैक्सी यूनियन प्रधान एवं तांदी पंचायत के उपप्रधान तोता राम की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से संपन्न हुए चुनाव में 110 टैक्सी ऑपरेटरों ने भाग लिया। इसमें सुरेंद्र सिंह चौहान को अध्यक्ष चुना गया।
नीरत सिंह को उपाध्यक्ष, होशियार सिंह को महासचिव, गोपाल ठाकुर सहसचिव, रोनी ठाकुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। दूले राम, जर्मन लाल को सलाहकार, टीकम राम और महेंद्र सिंह को अड्डा प्रभारी चुना गया। पूर्व अध्यक्ष खेम चंद को चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान यूनियन की एकता और मजबूती के लिए आपसी सहयोग करने पर बल दिया गया। बैठक में टैक्सी ऑपरेटरों के हितों से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता से उठाने और जीभी में टैक्सी सेवाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने को लेकर चर्चा की। संवाद
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नीरत सिंह को उपाध्यक्ष, होशियार सिंह को महासचिव, गोपाल ठाकुर सहसचिव, रोनी ठाकुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। दूले राम, जर्मन लाल को सलाहकार, टीकम राम और महेंद्र सिंह को अड्डा प्रभारी चुना गया। पूर्व अध्यक्ष खेम चंद को चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान यूनियन की एकता और मजबूती के लिए आपसी सहयोग करने पर बल दिया गया। बैठक में टैक्सी ऑपरेटरों के हितों से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता से उठाने और जीभी में टैक्सी सेवाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने को लेकर चर्चा की। संवाद
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