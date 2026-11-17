{"_id":"6afc1d9a37764346170ba530","slug":"video-district-youth-festival-organized-at-devsadan-kullu-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: देवसदन में जिला युवा महोत्सव का आयोजन, हुनर और रचनात्मकता दिखा रहे युवा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला युवा महोत्सव का आयोजन कुल्लू के देवसदन में किया जा रहा है। इस महोत्सव में जिलेभर के युवा अपनी प्रतिभा, कला और रचनात्मक सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत विभिन्न सांस्कृतिक और कला आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें युवा बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। महोत्सव के प्रमुख आकर्षणों में लोक नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और अपनी अभिव्यक्ति को मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। लोक नृत्य और लोकगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागी हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को सामने रखेंगे। वहीं, नुक्कड़ नाटक और कविता लेखन के जरिए युवा विभिन्न सामाजिक विषयों पर अपने विचार और संदेश प्रस्तुत करेंगे। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागी अपनी कल्पनाशीलता और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला युवा महोत्सव युवाओं को अपनी रुचि और हुनर के अनुसार अलग-अलग विधाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान कर रहा है।

... और पढ़ें