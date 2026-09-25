कांगड़ा: वित्तीय देनदारियों जल्द जारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, विद्युत पेंशनर फोरम ने चेताया

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विद्युत पेंशनर फोरम जवाली ईकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधान राम लोभाया की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई। इस अवसर पर विद्युत पेंशनर फोरम के राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 वर्ष के दौरान रिटायर हुए पेंशनरों की 10 वर्ष का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी संशोधित वेतनमान की ग्रेच्युटी, लीव इन कैशमेंट और काॅम्यूटेशन का भुगतान प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन वर्ग नहीं कर पाने पर गहरा रोष जताया। कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों का 15 फीसदी महंगाई भत्ता जोकि हिमाचल सरकार के पास लंबित पड़ा है।

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